8 коробок конфет стоят на 600 руб. дороже, чем три такие коробки. сколько стоит 1 коробка конфет???
Математика
8 коробок конфет стоят на 600 руб. дороже, чем три такие коробки. сколько стоит 1 коробка конфет???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8-3=5 коробок разница или это 600руб 600:5=120 руб ответ одна коробка стоит 120 руб
Гость:
8-3=5 коробок разница(600руб) 600:5=120 руб стоит одна коробка ответ: одна коробка стоит 120 руб
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