8 коробок конфет стоят на 600 руб. дороже, чем три такие коробки. сколько стоит 1 коробка конфет???

Математика

8 коробок конфет стоят на 600 руб. дороже, чем три такие коробки. сколько стоит 1 коробка конфет???

Автор: Гость