Объясните,почему сила галогеноводородных кислот возрастает с увеличением порядковых номеров элементов-галогенов.
Химия
Объясните,почему сила галогеноводородных кислот возрастает с увеличением порядковых номеров элементов-галогенов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила кислот увеличивается от НF к НJ,так как длина связи увеличивается,значит прочность связи уменьшается. HF относится к слабым,а HJ,HBr,HCl к сильным кислотам
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Физика
В каком случае давление на дно сосуда больше: когда он заполнен водой, бензином или спиртом? Почему?
Геометрия
В треугольники АВС угол С прямой.АВ=с,ВС=а.Из вершины А проведен отрезок AD длиной m,перпендикулярный плоскости треугольника.Найдите расстояние от ...