ЗАЧЕМ НУЖНО ИЗУЧАТЬ ПРОЦЕССЫ В АТМОСФЕРЕ
Українська література
ЗАЧЕМ НУЖНО ИЗУЧАТЬ ПРОЦЕССЫ В АТМОСФЕРЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изучать этот вопрос можно и нужно, в конце концов, уменьшение выбросов газов в атмосферу может только благоприятно отразиться на экологической обстановке.
Гость:
процессы в атмосфере формируют погоду. Перемещение воздушных масс приводит к различным явлениям: ураганы, снегопады, ливни. Изучение процессов предсказывает погоду
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