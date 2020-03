Последовательность Фибоначчи определяется следующим образом:первые два члена последовательности равны 1,а каждый следующий равен сумме двух предыдущих.То есть числами Фибоначчи являются 1,1,2,3,5,8,13,... .Вводится натуральное ...

Гость: Гость:

var n, n1, n2, n3, k: integer; begin readln(n); n1 := 1; n2 := 1; n3 := 2; k := 0; if (n=1) or (n=2) then k := 1; while n3 <= n do begin if n3=n then k := 1; n1 := n2; n2 := n3; n3 := n1 + n2; end; if k = 1 then writeln(n, ' является числом Фибоначчи') else writeln(n, ' не является числом Фибоначчи'); end.