Последовательность Фибоначчи определяется следующим образом:первые два члена последовательности равны 1,а каждый следующий равен сумме двух предыдущих.То есть числами Фибоначчи являются 1,1,2,3,5,8,13,... .Вводится натуральное ...

Экономика

Последовательность Фибоначчи определяется следующим образом:первые два члена последовательности равны 1,а каждый следующий равен сумме двух предыдущих.То есть числами Фибоначчи являются 1,1,2,3,5,8,13,... .Вводится натуральное число.Определить,является ли введенное число числом Фибоначчи.

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