Внутренний объём цилиндра двигателя внутреннего сгорания 0,93 литра. Какой объём займут выхлопные газы при нормальных условиях , выбрасываемые за один ход поршня, если к моменту открытия выпускного клапана температура газа в ци...

Физика

Внутренний объём цилиндра двигателя внутреннего сгорания 0,93 литра. Какой объём займут выхлопные газы при нормальных условиях , выбрасываемые за один ход поршня, если к моменту открытия выпускного клапана температура газа в цилиндре 1000 градусов , а давление 5 атм

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