Внутренний объём цилиндра двигателя внутреннего сгорания 0,93 литра. Какой объём займут выхлопные газы при нормальных условиях , выбрасываемые за один ход поршня, если к моменту открытия выпускного клапана температура газа в ци...

Физика
Внутренний объём цилиндра двигателя внутреннего сгорания 0,93 литра. Какой объём займут выхлопные газы при нормальных условиях , выбрасываемые за один ход поршня, если к моменту открытия выпускного клапана температура газа в цилиндре 1000 градусов , а давление 5 атм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по уравнению менделеева клапейрона: pV=nRT p1V1/T1=p2V2/T2 5*0.93/1273=1*V2/297 V2=5*0.93*297/1273=1.085л ответ 1,085л
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