помогити написать сочинение)) не с интернета! "Что значит для меня родное слово?"
Қазақ тiлi
помогити написать сочинение)) не с интернета! "Что значит для меня родное слово?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родное слово», заключает в себе много нового как в методе, так и в приемах ученья, а потому и не может обойтись без объяснений, которые были бы не на месте в книге для учеников. Это побудило меня издать особую книжку для тех, кто хочет учить детей по «Родному слову». Издавая такое руководство для учащих по «Родному слову», я имел в виду не только школу, но и семью. У нас более, чем где-нибудь, распространено домашнее первоначальное обучение и дай бог, чтобы оно распространялось и улучшалось. Осмотрев множество заграничных школ для малолетних детей, я вынес из этого осмотра полное убеждение, что первоначальное воспитание и ученье детей, по крайней мере, до 8-летнего и даже до 10-летнего возраста более на месте
Гость:
Для меня например родное слово это моя мама.. Я очень дорожу ей!Для меня все родные слово я им научился говорить.....Хуть я был маленький я говорил всякие каляка каляка а сейчас я могу сказать например Мама я тебя люблю!
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