теплоход за 2 часа прошел 30 км по озеру и 12 км по течению реки.найти скорость по озеру если скорость течения=4км в час

Алгебра
теплоход за 2 часа прошел 30 км по озеру и 12 км по течению реки.найти скорость по озеру если скорость течения=4км в час
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если по озеру теплоход шёл x часов, а по реке y, то  x+y = 2  30/x - собственная скорость теплохода  12/y - скорость _по течению_ реки, то есть собственная скорость 12/y -4.  Получаем систему:  {  x+y = 2  30/x = 12/y -4  x, y <= 2  }  Из первого выразим x = 2-y  Подставим во второе: 30/(2-y) = 12/y -4  30/(2-y) = (12 - 4*y) / y  30*y = (12 - 4*y)*(2-y)  4*y^2 - 20*y + 24 = 30*y  4*y - 50*y + 24 = 0  D=50^2 - 4*4*24 = 2500 - 384 = 2116 = 46^2  y1 = (50 + 46) / 8 = 12 - не удовлетворяет условию  y2 = (50 - 46)/8 = 1/2  x = 2 - 1/2 = 3/2  Значит, по озеру теплоход шёл 1.5 часа, а по реке 0.5 часа.  Находим скорость движения по озеру: 30/1.5 = 20 [км/ч]
Гость:
пусть х- скорость теплохода, тогда 30/х+12/(х+4)=2, отсюда х=20 км/ч
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