Запишите уравнение состояния идеального газа
Физика
Запишите уравнение состояния идеального газа
Ответ(ы) на вопрос:
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P*V = m|M*R*T p=давление Vм=молярный обьём R=универсальная газовая постоянная Т=абсолютная температура К
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