гострий кут паралелограма становить 45, а його сторони 2 кореня из 2 и 4.Обчисліть довжину меншої діогоналі паралелограма

Гость: Гость:

для начала из большего угла параллелограма опустите перпендикуляр.у вас получатся два равнобедренных прямоугольных треугольника.Один из катетов обазначим за x,тогда по теореме Пифагора 2x^2=2корня из 2 в квадрате.х=2.теперь рссмотрим треугольник с искомой диагональю,он тоже равнобедренный и прямоугольный.катеты этого треугольника =x=2,и по т.Пифагора находим искомую диагональ,которая равна 2корня из 2. вроде бы так)