пожалуйста,помогите написать творческую работу по силе трения 7 класс. заранее спасиибо С:

Можно вывести такие выводы: Fтр. покоя > Fтр. скольжения > Fтр. качения Сила трения скольжения зависит от материала, из которого изготовлены трущиеся поверхности. Сила трения скольжения зависит от массы тела и растет с ее увеличением. Сила трения скольжения не зависит от площади трущихся поверхностей. Трение может быть как полезным, так и вредным. В первом случае его стараются усилить, во втором – ослабить. Способы уменьшения силы трения: 1. шлифование; 2. смазка; 3. уменьшение нагрузки. Способы увеличения силы трения: 1. увеличение нагрузки; 2. увеличение неровностей; 3. использование специальных материалов.

Гость: Гость:

Я так понимаю в вольном стиле? Если бы не сила трения, мы не могли бы ходить! Мы скользили бы по асфальту, машины также не ездили бы. Все предметы на столе двигались от малейшего нажима или небольшого толчка. Вещи на бельевой веревке тоже не висели бы - падали. Фигуристы на льду не могли бы остановиться - скользили как угодно долго, ведь даже развернув коньки перпендикулярно движению, все равно скользили бы. А лыжники ставили бы мировые рекорды: не надо было бы смазывать лижи спецсоставом, скользили отлично. В механизмах, где есть шарикоподшипники, ничего не стиралось, вообще все трущиеся части механизмов не стирались никогда. Но эти механизмы не смогли ни обтачивать, ни шлифовать.