найти в словах имена существительных,которые не меняют формы множественного числа.обувь,мебель,мед, охота, яблоко ,торт ,сахар, перо, мать золото голос берег помощь темнота море шум волна капуста огурец помидор цветок картофель...
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найти в словах имена существительных,которые не меняют формы множественного числа.обувь,мебель,мед, охота, яблоко ,торт ,сахар, перо, мать золото голос берег помощь темнота море шум волна капуста огурец помидор цветок картофель якорь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
обувь,мебель,мёд,охота,помощь,золото,темнота,капуста
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