найти в словах имена существительных,которые не меняют формы множественного числа.обувь,мебель,мед, охота, яблоко ,торт ,сахар, перо, мать золото голос берег помощь темнота море шум волна капуста огурец помидор цветок картофель...

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найти в словах имена существительных,которые не меняют формы множественного числа.обувь,мебель,мед, охота, яблоко ,торт ,сахар, перо, мать золото голос берег помощь темнота море шум волна капуста огурец помидор цветок картофель якорь
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
обувь,мебель,мёд,охота,помощь,золото,темнота,капуста
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