Зачеркнуть 6 чисел чтобы получилось20.111 777 999

Математика
Зачеркнуть 6 чисел чтобы получилось20.111 777 999
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11+9=20   убираем 1,777,99
Гость:
       Если данный пример решать столбиком, то получаем:  111       011  777       000  999       009  ___       ____  Зачеркни одну 1, три 7 и две 9, где ответ равен: 11+9=20          
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