Зачеркнуть 6 чисел чтобы получилось20.111 777 999
Математика
Зачеркнуть 6 чисел чтобы получилось20.111 777 999
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11+9=20 убираем 1,777,99
Гость:
Если данный пример решать столбиком, то получаем: 111 011 777 000 999 009 ___ ____ Зачеркни одну 1, три 7 и две 9, где ответ равен: 11+9=20
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