для работников завода построен дом на 240 квартир трёхкомнатные квартиры составляют 15% всех квартир и 2.3 числа одно комнатных квартир а остальные квартиры двух комнатные вопрос сколько в доме двух комнатных квартир ?

Математика
для работников завода построен дом на 240 квартир трёхкомнатные квартиры составляют 15% всех квартир и 2.3 числа одно комнатных квартир а остальные квартиры двух комнатные вопрос сколько в доме двух комнатных квартир ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
240:100*15=36кв трёхкомнатные  240*2/3=160Кв 1 комнатные 240-(36+160)=44(кв) 2 комнатные
Гость:
240-100%                                                                                                                      х-15%    х=15х240/100=36к-3-х комнатные;                                                                                         240х2/3=160к-1-комнатные;                                                                                     240-160-36=44к-2-х-комнатные Ответ 44 квартиры
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