для работников завода построен дом на 240 квартир трёхкомнатные квартиры составляют 15% всех квартир и 2.3 числа одно комнатных квартир а остальные квартиры двух комнатные вопрос сколько в доме двух комнатных квартир ?

Математика

для работников завода построен дом на 240 квартир трёхкомнатные квартиры составляют 15% всех квартир и 2.3 числа одно комнатных квартир а остальные квартиры двух комнатные вопрос сколько в доме двух комнатных квартир ?

Автор: Гость