Приведите многочлен в стандартный вид: х(5степени)у(у(4степени)+ху(5 степени)-х(2)у(6)+х(3)у(7))
Алгебра
Приведите многочлен в стандартный вид: х(5степени)у(у(4степени)+ху(5 степени)-х(2)у(6)+х(3)у(7))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-x(2)y(6)x(3)y(7)=2x(2•3)2y(6•7)=12x•84y=1008xy
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