определите глубину погружения батискафа если на его иллюминатор площадью 0.12м(квадратных) давит вода с силой 1.9МН
Физика
определите глубину погружения батискафа если на его иллюминатор площадью 0.12м(квадратных) давит вода с силой 1.9МН
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
р=F/s=(ро)gh; h=F/s(po)g=1,9*10^6/0,12*10^3*10=1583м
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