определите глубину погружения батискафа если на его иллюминатор площадью 0.12м(квадратных) давит вода с силой 1.9МН

Физика

определите глубину погружения батискафа если на его иллюминатор площадью 0.12м(квадратных) давит вода с силой 1.9МН

Автор: Гость