школьники помогали собирать урожай.в поле работало 152 ученика,на огороде на 25 меньше,а в саду на 88 больше , чем на огороде. придумай такой вопрос чтобы задача решалась в3 действие
Математика
школьники помогали собирать урожай.в поле работало 152 ученика,на огороде на 25 меньше,а в саду на 88 больше , чем на огороде. придумай такой вопрос чтобы задача решалась в3 действие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)152-25=127(уч.на огороде) 2)127+88=215(уч.в саду) 3)152+127+215=494(уч.всего) ответ 494 ученика помогали собирать
Гость:
В поле -152ученика На огороде- ? на 25меньше,чем в поле В саду -? на 88 больше,чем на огороде Всего -? Решение. 1) 152- 25=127(уч.) - на огороде 2) 127+88=215(уч.) -в саду 3)152+127+215=494(уч.) - всего Ответ: всего 494 ученика помогали собирать урожай.
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