школьники помогали собирать урожай.в поле работало 152 ученика,на огороде на 25 меньше,а в саду на 88 больше , чем на огороде. придумай такой вопрос чтобы задача решалась в3 действие

Гость: Гость:

В поле -152ученика На огороде- ? на 25меньше,чем в поле В саду -? на 88 больше,чем на огороде Всего -? Решение. 1) 152- 25=127(уч.) - на огороде 2) 127+88=215(уч.) -в саду 3)152+127+215=494(уч.) - всего Ответ: всего 494 ученика помогали собирать урожай.