Квадрат суммы трёх последовательных чисел больше суммы их квадратов на 862. Найдите сумму этих чисел.

Алгебра
Квадрат суммы трёх последовательных чисел больше суммы их квадратов на 862. Найдите сумму этих чисел.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Числа х, х+1, х+2. Уравнение  (3х+3)^2-862=x^2+(x+1)^2+(x+2)^2 9x^2+18x+9-862=x^2+x^2+2x+1+x^2+4x+4 6x^2+12x-858=0 (:6) x^2+2x-143=0 x=-1+-12 x=11 (11, 12, 13) x=-13 (-13, -12, -11) 1)11+12+13 =36 2)-13-12-11=-36
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