Квадрат суммы трёх последовательных чисел больше суммы их квадратов на 862. Найдите сумму этих чисел.
Алгебра
Квадрат суммы трёх последовательных чисел больше суммы их квадратов на 862. Найдите сумму этих чисел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Числа х, х+1, х+2. Уравнение (3х+3)^2-862=x^2+(x+1)^2+(x+2)^2 9x^2+18x+9-862=x^2+x^2+2x+1+x^2+4x+4 6x^2+12x-858=0 (:6) x^2+2x-143=0 x=-1+-12 x=11 (11, 12, 13) x=-13 (-13, -12, -11) 1)11+12+13 =36 2)-13-12-11=-36
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Коэффицент перед формулой соли в уравнении реакции Mg+ HNO3= NO+... + H2O равен.... 1) 6 2)8 3)3 4)4
Физика
определите глубину погружения батискафа если на его иллюминатор площадью 0.12м(квадратных) давит вода с силой 1.9МН
Математика
школьники помогали собирать урожай.в поле работало 152 ученика,на огороде на 25 меньше,а в саду на 88 больше , чем на огороде. придумай такой вопро...
Українська література