Коэффицент перед формулой соли в уравнении реакции Mg+ HNO3= NO+... + H2O равен.... 1) 6 2)8 3)3 4)4

Химия
Коэффицент перед формулой соли в уравнении реакции Mg+ HNO3= NO+... + H2O равен.... 1) 6 2)8 3)3 4)4
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]3Mg+8HNO_3=3Mg(NO_3)_2+2NO+4H_2O[/latex] ответ 3)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
определите глубину погружения батискафа если на его иллюминатор площадью 0.12м(квадратных) давит вода с силой 1.9МН
Ответить
Математика
школьники помогали собирать урожай.в поле работало 152 ученика,на огороде на 25 меньше,а в саду на 88 больше , чем на огороде. придумай такой вопро...
Ответить
Українська література
какова скорость звука и скорость света?
Ответить
Математика
Из 40 изделий, выпускаемых фабрикой, 15 изделий новой модели. Сколько процентов выпускаемых изделий составляют изделия новой модели?
Ответить
Русский язык
cрочнооо!!! нужно написать сочинение на тему пословиц. нужно выбрать одну из четырех. выберете какую хотите. вот первая - Учись доброму, так худое ...
Ответить