Коэффицент перед формулой соли в уравнении реакции Mg+ HNO3= NO+... + H2O равен.... 1) 6 2)8 3)3 4)4
Химия
Коэффицент перед формулой соли в уравнении реакции Mg+ HNO3= NO+... + H2O равен.... 1) 6 2)8 3)3 4)4
Ответ(ы) на вопрос:
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[latex]3Mg+8HNO_3=3Mg(NO_3)_2+2NO+4H_2O[/latex] ответ 3)
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