приведите уравнение(3-2x)(x-1)=x-2 к виду ax квадратных +bx+c =0 и выпишите его коэффициенты.

Алгебра

приведите уравнение(3-2x)(x-1)=x-2 к виду ax квадратных +bx+c =0 и выпишите его коэффициенты.

Автор: Гость