приведите уравнение(3-2x)(x-1)=x-2 к виду ax квадратных +bx+c =0 и выпишите его коэффициенты.

Алгебра
приведите уравнение(3-2x)(x-1)=x-2 к виду ax квадратных +bx+c =0 и выпишите его коэффициенты.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х -3-2х^2+2x = x-2 -2x^2 +4x-1=0 a=-2, b=4, c=-1
Гость:
3x-3-2x^2+2x-x+2=0 -2x^2+4x1=0 a=-2 b=4 c=-1  
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