ребят, нужно написать сочинение на тему пословиц. нужно выбрать одну из четырех. выберете какую хотите. вот первая - Учись доброму, так худое на ум не пойдет. , Вторая - Посеешь привычку - вырастишь характер. , Третья - С дурак...
Русский язык
ребят, нужно написать сочинение на тему пословиц. нужно выбрать одну из четырех. выберете какую хотите. вот первая - Учись доброму, так худое на ум не пойдет. , Вторая - Посеешь привычку - вырастишь характер. , Третья - С дураком свяжешься - сам в дураках окажешься. , Четвертая - Много знать - мало спать. Заранее спасибо. :*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Посеешь привычку - вырастишь характер. Я думаю многие из вас слышали очень древнюю поговорку: "Посеешь поступок - пожнешь привычку, посеешь привычку - пожнешь характер, посеешь характер - пожнешь судьбу". Так возьмите же наконец себя в руки, соберите волю в кулак и начните менять свои привычки, свое мышление, мировоззрение, и вы сами не заметите, как изменится ваша личность и характер. А когда изменится характер, тогда и социофобию как рукой снимет. Даже если вы страдаете социофобией уже не один десяток лет, - не страшно. Начать себя перевоспитывать никогда не поздно. Даже если вам придется работать над собой всю свою оставшуюся жизнь, то это все равно лучше чем опустить руки и плясать под дудочку СФ. Отпустите свое прошлое и начните творить себя заново здесь и сейчас. Все, что для этого нужно - это лишь сила воли, а она есть у каждого из вас, просто многие не хотят ее использовать. По этому поводу вспомнил одну интересную притчу: "И слепил Бог человека из глины. И остался у него один неиспользованный кусочек. - Чего еще слепить тебе? - спросил Бог. - Слепи мне, пожалуйста, счастье! - попросил человек. Ничего не ответил Бог и только положил человеку в ладонь оставшийся кусочек глины..." Так отнеситесь же, наконец, по хозяйски к своему "я" и начинайте сами "лепить" свой характер. Ведь лучше за вас самих этого никто не сделает.
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