Найдите формулу кристаллогидрата гидроор-тофосфата натрия, если известно, что массовая доля (%) фосфора в кристаллогидрате составляет 11,56%.
Химия
Найдите формулу кристаллогидрата гидроор-тофосфата натрия, если известно, что массовая доля (%) фосфора в кристаллогидрате составляет 11,56%.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
запишем формулу кристаллогидрата гидроортофосфата натрия Na2HPO4*xH2O w(P)=11,56% А(Р)=31 посчитаем отн.мол. массу: М(Na2HPO4*xH2O)=31/0,1156=268 М(Na2HPO4=142 М(хН2О)=268-142=126 х=126/18=7 Na2HPO4*7H2O
Гость:
найдем молярную массу кристаллогидрата 31/0,1156=268г/моль молярная масса гидроортофосфата натрия равна 142г/моль значит на воду остается 268-142=126г/моль найдем кол-во молекул воды 126/18=7 значит формула его [latex]Na_2HPO_4\cdot7H_2O[/latex]
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