Найдите формулу кристаллогидрата гидроор-тофосфата натрия, если известно, что массовая доля (%) фосфора в кристаллогидрате составляет 11,56%.

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найдем молярную массу кристаллогидрата 31/0,1156=268г/моль молярная масса гидроортофосфата натрия равна 142г/моль значит на воду остается 268-142=126г/моль найдем кол-во молекул воды 126/18=7 значит формула его [latex]Na_2HPO_4\cdot7H_2O[/latex]