Висока кімната. на стелі кімнати зачіплений гак, на гаку повісилась людина (чоловік). Підлога вкритаі холодною водою. Як повісився чоловік?? яка відповідь знаєш?

История
Висока кімната. на стелі кімнати зачіплений гак, на гаку повісилась людина (чоловік). Підлога вкритаі холодною водою. Як повісився чоловік?? яка відповідь знаєш?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можлива відповідь: людина стала на брилу льоду, відштовхнула її, через деякий час лід розтанув
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