Купили 1,8 кг карамели и 1,2 ирисок. Во сколько раз меньше купили ирисок, чем карамели? Какую часть купленных конфет составили ириски? Сколько процентов составляет карамель от общей массы купленных конфет?
Математика
Купили 1,8 кг карамели и 1,2 ирисок. Во сколько раз меньше купили ирисок, чем карамели? Какую часть купленных конфет составили ириски? Сколько процентов составляет карамель от общей массы купленных конфет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,8/1,2=1,5 раза больше; 1,2/3=0,4 часть ирисок; 1,8х100/3=60% карамель
Гость:
1) 1,8:1,2=1,5 (р.) - во столько раз меньше купили ирисок 2) 1,8+1,2=3 (кг) - конфет всего купили 3) 1,2:3=0,4 - всех купленных конфет составили ириски 4) 1,8:3*100=60 (%) Ответ: ирисок купили в 1,5 раза меньше, чем карамели; ириски составили 0,4 всех купленных конфет; карамель составляет 60 % от общей массы всех купленных конфет.
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