Купили 1,8 кг карамели и 1,2 ирисок. Во сколько раз меньше купили ирисок, чем карамели? Какую часть купленных конфет составили ириски? Сколько процентов составляет карамель от общей массы купленных конфет?

Гость: Гость:

1) 1,8:1,2=1,5 (р.) - во столько раз меньше купили ирисок 2) 1,8+1,2=3 (кг) - конфет всего купили 3) 1,2:3=0,4 - всех купленных конфет составили ириски 4) 1,8:3*100=60 (%) Ответ: ирисок купили в 1,5 раза меньше, чем карамели; ириски составили 0,4 всех купленных конфет; карамель составляет 60 % от общей массы всех купленных конфет.