такс ребятки.... есть слово челнок,нужно подобрать слово так,что-бы было слышно чо-,а писалось чё. например-щека-щёки

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такс ребятки.... есть слово челнок,нужно подобрать слово так,что-бы было слышно чо-,а писалось чё. например-щека-щёки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это слово чёлн,или чёлны. слышится чо Ответ:чёлн,чёлны.
Гость:
кроме этого слова ничего больше не вспомню: челнок - чёлны
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