С одного и того же края катка одновременно побежали в одном направлении два мальчика со скоростью 9м/с и 6м/с через сколько секунд один из них окажется на 150м впереди другого?

Математика

С одного и того же края катка одновременно побежали в одном направлении два мальчика со скоростью 9м/с и 6м/с через сколько секунд один из них окажется на 150м впереди другого?

Автор: Гость