С одного и того же края катка одновременно побежали в одном направлении два мальчика со скоростью 9м/с и 6м/с через сколько секунд один из них окажется на 150м впереди другого?
Математика
С одного и того же края катка одновременно побежали в одном направлении два мальчика со скоростью 9м/с и 6м/с через сколько секунд один из них окажется на 150м впереди другого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9-6=3м/с - разница в скорости 150/3=50с через50с секунд один из них окажется на 150м впереди другого
Гость:
9-6=3 М сек-скорость обгона 150:3=50 сек нужно мальчику,чтобы оказаться на 150 метров впереди другого
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