Сочинение миниатюра на существительные общего рода.

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Некоторые имена существительные с окончанием -а(я),обозначающие качества людей.относятся к мужскому роду,если обозначают лиц мужского пола,или к женскому роду,если обозначают лиц женского пола.Например:задира Андрюша,задира Таня.Это существительные общего рода.Имена прилагательные с ними согласуются либо в мужском,либо в женском роде.Некоторые существительные мужского рода,называющие лиц по профессии,по должности.по роду занятий,обозначают как лиц мужского рода так и женского.