1) Сколько времени будут нагреваться 1,55 л воды от 20 градусов цельсия до 100 градусов цельсия в электрическом чайнике мощностью 600 Вт , если КПД его 80%? 2) Электрокипятильник со спиралью сопротивлением 160 Ом помещен в сосу...

Физика
1) Сколько времени будут нагреваться 1,55 л воды от 20 градусов цельсия до 100 градусов цельсия в электрическом чайнике мощностью 600 Вт , если КПД его 80%? 2) Электрокипятильник со спиралью сопротивлением 160 Ом помещен в сосуд ,содержащий 0,5 кг воды при 20 градусах цельсия , и включили его в сеть с напряжением 220 В.Через 5 мин спираль выключили .Какова температура воды в сосуде?Потерями теплоты пренебречь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
знаю только первую: Дано: m=1,55 кг t1=20 t2=100 P=600Вт КПД=80%=0,8  c=4200 t=c *m*(t2-t1)/кпд*P=4200*1,55*(100-20)/0,8*600=1085c
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