1) Сколько времени будут нагреваться 1,55 л воды от 20 градусов цельсия до 100 градусов цельсия в электрическом чайнике мощностью 600 Вт , если КПД его 80%? 2) Электрокипятильник со спиралью сопротивлением 160 Ом помещен в сосу...

Физика

1) Сколько времени будут нагреваться 1,55 л воды от 20 градусов цельсия до 100 градусов цельсия в электрическом чайнике мощностью 600 Вт , если КПД его 80%? 2) Электрокипятильник со спиралью сопротивлением 160 Ом помещен в сосуд ,содержащий 0,5 кг воды при 20 градусах цельсия , и включили его в сеть с напряжением 220 В.Через 5 мин спираль выключили .Какова температура воды в сосуде?Потерями теплоты пренебречь.

Автор: Гость