нужно придумать фантастическую историю 1-2 страницы нужно срочно

Гость: Гость:

Когда в книжном магазине купила эту книгу, я и подумать не могла о том, что с помощью нее смогу попасть в другое измерение. я всегда очень любила читать. Без хорошей книги я не проживу и дня. и когда я прочитала все книги из домашней библиотеки, я пошла в книжный магазин. В магазине было очень много книг,прям таки книжное царство. Свой выбор я остановила на стареньком потрепанном сборнике, содержание которого утверждало о том, что это самое лучшее пособие по магии.я лишь усмехнулась. всегда относилась ко всему этому со скепцизмом. магия-это полная чушь. я не смотрю на мир в розовых очках,именно по этому я и отношусь к яростным реалистам. Теперь вы спросите, почему я купила эту книгу. и мой ответ будет таковым"не знаю."что то в ней меня зацепила, может именно то меня зацепило,что она была давольно таки старой, а старинные книги всегда были моей слабостью. когда я пришла домой, невидимая сила потянула меня к тому, чтобы часок-другой посидеть за новенькой книжкой. я не смогла сопротивляться этой силе и именно по этому сразу же переступила к чтению. очень даже интересное начало. "комнату освещал лишь свет от свечей,которые горели ярче солнца и были установленны по периметру комнаты. когда наступила полночь,маг стал произносить заклинание для призвания в этот мир освободительницы.как только он начал произносить заклинание,комнату озарил свет похожий на ангельский. "Лан Престоне Фенилдо Рамандо Оферия"-произнес маг" В это время мою комнату озарил свет,похожий на свет описанный в книге и меня затянуло в нее. Очнулась я уже в совершенно не знакомом помещении. передо мной сидела женщина,одетая в одежду времен Ренесанса. "Где я?"- задала я ей свой вопрос. она улыбнулась, и проигнорировав его сказала мне: "Желает ли госпажа позавтракать?"Ну и манеры конечно, такое ощущение, что я нахожусь в мире, в котором этикет является высшей ценностью. на меня нашла злость из-за игнорирования моих интересов и я грубо сказала: "Нет,госпожа желает узнать, где она находится". Ответом мне послужил тихий и заливистый смех и "женщина из Ренесанса" упорхнула из комнаты. странным было то,что в комнате не было дверей и она просто расстворилась в воздухе. Через минуту передо мной появился мужчина в мантии, похожей на королевскую. На его голове красовалась корона. хм...это как то странно. "Ты меня боишься?"-задал он мне вопрос. я в ответ лишь покачала головой.все это было для меня слишком странно.А мужчина похожий на короля продолжил: "Думаю.не стоит ходить вокруг да около.Ты находишься в Италии.на дворе 17 век. Но ты не совсем в обычной Италии, ты находишься в Королевстве перевернутого Мира,в котором зло пытается захватить власть. для осуществления своих коварных планов вампиры и оборотни воскресили дракона,которого мы очень долго пытались уничтожить.но у нас есть ты.освободительница.именно ты поможешь нам выиграть великую битву."по началу я опешила.какая освободительница?!мне всего 14 лет.я даже машину водить не умею.а тут мне предстоит спасти целый мир.я сказала то,что посчитала нужным:"думаю,что вы ошибаетесь,ваше величество,я не могу быть Освободительницей."Его величество лишь улыбнулось и ответило: "Карина,ошибки быть не может."и я смерилась... в ожидании главной битвы прошла неделя. все свободное время я тратила на изучение боевых приемов и заклинаний. уже освоила заклинание невидимости и нашла много новых друзей. сейчас я практикавалась в заклинании щита. все было хорошо.стаяла полная тишина,как вдруг я услышала шум борьбы у подножия восточной башни. это показалось мне слишком странным.это явно не обычная тренировка, мои опасения потвердил голос глашатая,раздавшийся по всему периметру замка,всего лишь два слова,от которых замерло сердце: "ОНИ НАСТУПАЮТ". схватив свое оружие,я поспешила на помощь. в моих руках был арбалет,заряженный деревянными стрелами. с одной стороны мне было страшно,но с другой стороны я очень ждала встречи с драконом,убить которого можно было лишь силой моего меча,находившегося в ножнах. Да..мне было очень страшно,но я смогла переступить свой страх и одержать победу над драконом,потому что мне было к чему стремиться.я стремилась возвратиться домой в целости и сохранности. эта победа далась нам не легко. многие погибли,защищая стены крепости. а меня сильно ранил сам дракон,которого я смогла убить из последних сил. думаю,я умерала. когда перед глазами начили проплывать счастливые моменты жизни, я услышала голос Его Величества, который утверждал,что меня спасет лишь возвращение домой. он одел на мою шею ожирелье,символизирующее благодарность и верность. я хотела попрощаться с ним,но не хватило сил. я потеряла сознание.очнулась я уже дома.целая и невредимая.не было той ужасной раны на плече,не было боли от большой потери крови. не было ничего,что могло бы символизировать мое путешествие в другой мир.вот только на шее висело ожерелье,которое мне подарили в мире,который я успела полюбить