В две стройки привезли 12 одинаковых ящиков когда израсходовали 120 кг гвоздей на первой стройке осталось 4 ящика а на второй стройке3 ящика сколько кг гвоздей осталось в кажной стройке

Математика

В две стройки привезли 12 одинаковых ящиков когда израсходовали 120 кг гвоздей на первой стройке осталось 4 ящика а на второй стройке3 ящика сколько кг гвоздей осталось в кажной стройке

Автор: Гость