В две стройки привезли 12 одинаковых ящиков когда израсходовали 120 кг гвоздей на первой стройке осталось 4 ящика а на второй стройке3 ящика сколько кг гвоздей осталось в кажной стройке
Математика
В две стройки привезли 12 одинаковых ящиков когда израсходовали 120 кг гвоздей на первой стройке осталось 4 ящика а на второй стройке3 ящика сколько кг гвоздей осталось в кажной стройке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+3=7 ящиков осталось 12-7=5 ящиков израсходовали 120/5=24кг - в одном ящике 24*4=96кг - осталось на первой стройке 24*3=72кг - осталось на второй стройке
Гость:
12-4-3=5ящ-израсходовали 120:5=24кг-гвоздей в 1 ящике 24х4=96кг-на первой стойке 24х3=72кг-гвоздей осталось на второй стройке
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