назовите четыри дроби,которые меньше, чем 1 100000
Математика
назовите четыри дроби,которые меньше, чем 1 100000
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1/1000000 2/1000000 5/10000000 79/10000000
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