Задание: представь себе, что, окончив 9 класс, ты решил подработать. Составь объявление "ищу работу, в котором укажи те сведения о себе, которые могут заинтересовать работодателя. Какие немаловажные качества у тебя пока отсутст...
География
Задание: представь себе, что, окончив 9 класс, ты решил подработать. Составь объявление "ищу работу, в котором укажи те сведения о себе, которые могут заинтересовать работодателя. Какие немаловажные качества у тебя пока отсутствуют
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я молодой, легкий на подъем, могу выполнять неквалифицированную работу. Лекгообучаемый, могу научиться всему новому. Общительный, не смущаюсь и не стесняюсь при разговоре с незнакомыми людьми. НО: у меня нет навыков, умений, недостаточно знаний в выбраной отрасли. Можно еще написать о недостаточной ответственности - но зачем работодателю такой работник?
Гость:
я культурный человек.с хорошим опытом работы.умею всё.могу помогать и служить во всём.гарантирую хорошую работу.статус повышеный.ай-си-кью 100%.понимаю с первого слова.
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