Задание: представь себе, что, окончив 9 класс, ты решил подработать. Составь объявление "ищу работу, в котором укажи те сведения о себе, которые могут заинтересовать работодателя. Какие немаловажные качества у тебя пока отсутст...

Гость: Гость:

Я молодой, легкий на подъем, могу выполнять неквалифицированную работу. Лекгообучаемый, могу научиться всему новому. Общительный, не смущаюсь и не стесняюсь при разговоре с незнакомыми людьми. НО: у меня нет навыков, умений, недостаточно знаний в выбраной отрасли. Можно еще написать о недостаточной ответственности - но зачем работодателю такой работник?