Детскую библиотеку посещают 327 учащехся, Треть часть библиотеки-ученики начальной школы.Осталиное-ученики средней и старшой школы,причём старшеклассников на 18 человек больше.Сколько старшекласников записано в детскую библиотеку?

Математика

Детскую библиотеку посещают 327 учащехся, Треть часть библиотеки-ученики начальной школы.Осталиное-ученики средней и старшой школы,причём старшеклассников на 18 человек больше.Сколько старшекласников записано в детскую библиотеку?

Автор: Гость