Детскую библиотеку посещают 327 учащехся, Треть часть библиотеки-ученики начальной школы.Осталиное-ученики средней и старшой школы,причём старшеклассников на 18 человек больше.Сколько старшекласников записано в детскую библиотеку?
Математика
Детскую библиотеку посещают 327 учащехся, Треть часть библиотеки-ученики начальной школы.Осталиное-ученики средней и старшой школы,причём старшеклассников на 18 человек больше.Сколько старшекласников записано в детскую библиотеку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
327/3=109начальная школа пусть х человек- старшеклассники, тогда средняя х-18 х+х-18=327-109 2х=236 х=118
Гость:
1)327:3=109(уч)составляют ученики начальной школы 2)327-109=218(уч) старшеклассников и учеников средней школы Пусть х-составляют ученики средней школы, тогда старшеклассников х+18, всего 218. Составим уравнение х+х+18=218 2х=218-18 2х=200 х=200:2 х=100(уч) средней школы 100+18=118(уч) старшей школы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Найдите меньший острый угол прямоугольного треугольника,если известно,что высота,выходящая из вершины прямого угла ,делит этот угол в отношении 2 :1
Алгебра
Из пункта А в пункт Б выехала грузовая машина.Одновременно с ней из пункта Б в пункт А выехала легковая.Через 2часа грузовая встретилась с легковой...