Детскую библиотеку посещают 327 учащехся, Треть часть библиотеки-ученики начальной школы.Осталиное-ученики средней и старшой школы,причём старшеклассников на 18 человек больше.Сколько старшекласников записано в детскую библиотеку?

Математика
Детскую библиотеку посещают 327 учащехся, Треть часть библиотеки-ученики начальной школы.Осталиное-ученики средней и старшой школы,причём старшеклассников на 18 человек больше.Сколько старшекласников записано в детскую библиотеку?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
327/3=109начальная школа пусть х человек- старшеклассники, тогда средняя х-18 х+х-18=327-109 2х=236 х=118
Гость:
1)327:3=109(уч)составляют ученики начальной школы 2)327-109=218(уч) старшеклассников  и учеников средней школы Пусть х-составляют ученики средней школы, тогда старшеклассников х+18, всего 218. Составим уравнение х+х+18=218                                        2х=218-18                                        2х=200                                        х=200:2                                        х=100(уч) средней школы   100+18=118(уч) старшей школы 
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