Ученик на доске написал три последовательных натуральных четных числа. Сумма первого, удвоенного второго и утроенного третьего чисел больше 76, но меньше 100. Оцените первое натуральное четное число, записанное учеником на доске.
Математика
Ученик на доске написал три последовательных натуральных четных числа. Сумма первого, удвоенного второго и утроенного третьего чисел больше 76, но меньше 100. Оцените первое натуральное четное число, записанное учеником на доске.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+2(х+1)+3(х+2)=6х+8 76<6x+8<100 68<6x<92 11цел1/3
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