Один из внешних углов прямоугольного треугольника равен 120 градусов ,найдите большую и меньшую сторону треугольника если их сумма равна 24 см

Геометрия

Один из внешних углов прямоугольного треугольника равен 120 градусов ,найдите большую и меньшую сторону треугольника если их сумма равна 24 см

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