кто-то не спеша шел по аллее.ленивый сидя спит лежа работает-фразеологизмы или деепричастные обороты
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кто-то не спеша шел по аллее.ленивый сидя спит лежа работает-фразеологизмы или деепричастные обороты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кто-то не спеша шел по аллее-деепричастныЙ оборот ленивый сидя спит, лежа работает-фразеологизмы
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