определить силы с которыми шар действует на наклонные плоскости

Гость: Гость:

..если у вас имеется плоская поверхность, совершенно гладкая, как зеркало, а из вещества твердого, как сталь, не параллельная горизонту, но несколько наклонная, и если вы положите на нее совершенно круглый шар из вещества тяжелого и весьма твердого, например из бронзы, то что, думаете вы, он станет делать, будучи предоставлен само­му себе? ...повторяя опыты сотни раз, мы постоянно находили, что отношение пройденных путей равно отношению квадра­тов времен их прохождения при всех наклонах плоскости... Степени скорости, приобретаемые одним и тем же телом при движении по разным наклонным плоскостям, равны между собой, если высоты этих наклонных плоско­стей одинаковы. Тела, опускающиеся по дугам, соответствующим хор­дам, наклоненным к горизонту..., совершают движение, как показывает опыт, также в равные промежутки времени и притом меньшие, нежели движение по хордам. Галилео Галилей Тело, падающее по наклонной плоскости, . движется несвободно, так как находящаяся внизу плоскость. пре­пятствует телу падать прямо, как этого требует сила тяже­сти. Леонард Эйлер Силы, возникающие при движении частицы вниз по склону под действием тяжести, весьма и весьма запутаны. Ричард Фейнман