определить силы с которыми шар действует на наклонные плоскости
Физика
определить силы с которыми шар действует на наклонные плоскости
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
..если у вас имеется плоская поверхность, совершенно гладкая, как зеркало, а из вещества твердого, как сталь, не параллельная горизонту, но несколько наклонная, и если вы положите на нее совершенно круглый шар из вещества тяжелого и весьма твердого, например из бронзы, то что, думаете вы, он станет делать, будучи предоставлен самому себе? ...повторяя опыты сотни раз, мы постоянно находили, что отношение пройденных путей равно отношению квадратов времен их прохождения при всех наклонах плоскости... Степени скорости, приобретаемые одним и тем же телом при движении по разным наклонным плоскостям, равны между собой, если высоты этих наклонных плоскостей одинаковы. Тела, опускающиеся по дугам, соответствующим хордам, наклоненным к горизонту..., совершают движение, как показывает опыт, также в равные промежутки времени и притом меньшие, нежели движение по хордам. Галилео Галилей Тело, падающее по наклонной плоскости, . движется несвободно, так как находящаяся внизу плоскость. препятствует телу падать прямо, как этого требует сила тяжести. Леонард Эйлер Силы, возникающие при движении частицы вниз по склону под действием тяжести, весьма и весьма запутаны. Ричард Фейнман
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