1. В волшебном лесу звери нашли весы и решили взвеситься. Когда взвешивался заяц, весы показали 1 кг, а когда лиса – 3 кг. Когда же лиса и заяц вместе встали на весы, то весы показали 5 кг. «Такого не может быть!» - удивились з...

Математика

1. В волшебном лесу звери нашли весы и решили взвеситься. Когда взвешивался заяц, весы показали 1 кг, а когда лиса – 3 кг. Когда же лиса и заяц вместе встали на весы, то весы показали 5 кг. «Такого не может быть!» - удивились звери. «Это весы сломанные. У них сдвинута шкала», - догадались звери. Можно ли узнать, сколько весят звери на самом деле?

Автор: Гость