1. В волшебном лесу звери нашли весы и решили взвеситься. Когда взвешивался заяц, весы показали 1 кг, а когда лиса – 3 кг. Когда же лиса и заяц вместе встали на весы, то весы показали 5 кг. «Такого не может быть!» - удивились з...
Математика
1. В волшебном лесу звери нашли весы и решили взвеситься. Когда взвешивался заяц, весы показали 1 кг, а когда лиса – 3 кг. Когда же лиса и заяц вместе встали на весы, то весы показали 5 кг. «Такого не может быть!» - удивились звери. «Это весы сломанные. У них сдвинута шкала», - догадались звери. Можно ли узнать, сколько весят звери на самом деле?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
да,шкала весов сдвинута на 1 кг назад 1+3=4-должны весить лиса и заяц 5-показывают весы 5-4=1кг-шкала сдвинута назад,значит реально заяц весит 1+1=2кг а лиса 3+1=4кг
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