а)какие из перечисленных явлений представляет собой физические, но при этом используемые в химии ? 1)Кристаллизация 2)Коррозия 3)Дистилляция б)Для каких из нежеуказанных соединенийхарактерно явления сублимации- перехода веществ...

Химия
а)какие из перечисленных явлений представляет собой физические, но при этом используемые в химии ? 1)Кристаллизация 2)Коррозия 3)Дистилляция б)Для каких из нежеуказанных соединенийхарактерно явления сублимации- перехода вещества из твёрдого состояние в газзобразное минуя жидкое? 1)Br2 2)I2-(йод2) 3)S8 4)HCl
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)         1 и 3 б            2
Гость:
а) 1 и 3;                                                                                                                      б) 2; йод2
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