какие фракции образуется при ректификации нефти?

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1. Газовая фракция (температура кипения до 40 градусов С) - содержит нормальные и разветвлённые предельные углеводороды до С5. Природный газ из газового месторождения состоит в основном из метана и этана. 2. Газолиновая фракция бензинов ( температура кипения 40-180 градусов С). Содержит углеводороды С5-С11. Из этой фракции получают газолин, автомобильный и авиационный бензин. 3. Лигроиновая фракция (температура кипения 150-250 градусов С). Содержит углеводороды С8-С14. Лигроин используется как горючее для тракторов. 4. Керосиновая фракция (температура кипения 180-300 градусов С). Содержит углеводороды С12-С18. Керосин после очистки используется как горючее для тракторов, реактивных самолётов и ракет. 5. Дизельное топливо (температура кипения 200-330 градусов С). Содержит углеводороды С13-С18. 6. Мазут – остаток после перегонки нефти, который разделяют на следующие фракции: • Соляровые масла, • Смазочные масла, • Вазелин, • Парафин, • Гудрон – остаток после отгонки мазута.