какие фракции образуется при ректификации нефти?

Химия
какие фракции образуется при ректификации нефти?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.    Газовая фракция (температура кипения до 40 градусов С) - содержит нормальные и разветвлённые предельные углеводороды до С5. Природный газ из газового месторождения состоит в основном из метана и этана. 2.    Газолиновая фракция бензинов ( температура кипения 40-180 градусов С). Содержит углеводороды С5-С11. Из этой фракции получают газолин, автомобильный и авиационный бензин. 3.    Лигроиновая фракция (температура кипения 150-250 градусов С). Содержит углеводороды С8-С14. Лигроин используется как горючее для тракторов. 4.    Керосиновая фракция (температура кипения 180-300 градусов С). Содержит углеводороды С12-С18. Керосин после очистки используется как горючее для тракторов, реактивных самолётов и ракет. 5.    Дизельное топливо (температура кипения 200-330 градусов С). Содержит углеводороды С13-С18. 6.    Мазут – остаток после перегонки нефти, который разделяют на следующие фракции: •    Соляровые масла, •    Смазочные масла, •    Вазелин, •    Парафин, •    Гудрон – остаток после отгонки мазута.
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