Когда Катя прошла половину дороги от дома до школы её догнала Оля. Когда девочки прошли четверть оставшегося до школы пути их догнала Вера. Вместе им оставалось пройти до школы ещё 150м. На коком расстоянии от школы расположен ...
Математика
Когда Катя прошла половину дороги от дома до школы её догнала Оля. Когда девочки прошли четверть оставшегося до школы пути их догнала Вера. Вместе им оставалось пройти до школы ещё 150м. На коком расстоянии от школы расположен дом кати
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Катя прошла четверть пути,слдовательно 150 * 4 = 600
Гость:
1/2-1/4=150 1/4=150 150-четвертая часть,значит весь путь 150*4=600метров
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