5y+7(3-y)=3(5-2y)-6   7y-4(3y+5)=2-3(4y-9)   помогите

Гость: Гость:

1) 5у+21-7у=15-6у-6 переносим неизвестные числа в левую часть, а все известные числа в правую часть. 5у-7у+6у=15-6-21 4у=-12 у=-12/4 у=-3 2) 7у-12у-20=2-12у+27 7у-12у+12у=2+27+20 7у=49 у=49/7 у=7