5y+7(3-y)=3(5-2y)-6   7y-4(3y+5)=2-3(4y-9)   помогите

Математика
5y+7(3-y)=3(5-2y)-6   7y-4(3y+5)=2-3(4y-9)   помогите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5у+7(3-у)=3(5-2у)-6    5у+21-7у=15-6у-6    -2у+6у=15-6-21    4у=-12    у=-3 2) 7у-4(3у+5)=2-3(4у-9)    7у-12у-20=2-12у+27    -5у+12у=2+27+20    7у=49    у=7 
Гость:
1) 5у+21-7у=15-6у-6 переносим неизвестные числа в левую часть, а все известные числа в правую часть. 5у-7у+6у=15-6-21 4у=-12 у=-12/4 у=-3 2) 7у-12у-20=2-12у+27 7у-12у+12у=2+27+20 7у=49 у=49/7 у=7  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
старинная задача. Персидский крестьянин завещал трём своим сыновьям 17 верблюдов.Первый сын  должен был получить 1/2 всех верблюдов,второй сын 1/3,...
Ответить
Математика
реши задачу. вычисли и запиши ответ. БРАТУ И СЕСТРЕ ВМЕСТЕ 19 ЛЕТ.БРАТ СТАРШЕ СЕСТРЫ НА 5 ЛЕТ. СКОЛЬКО ЛЕТ КАЖДОМУ?
Ответить
Математика
Когда Катя прошла половину дороги от дома до школы её догнала Оля. Когда девочки прошли четверть оставшегося до школы пути их догнала Вера. Вместе ...
Ответить
Химия
какие фракции образуется при ректификации нефти?
Ответить
Математика
чему равно число, если 2/3 этого числа равно 60?
Ответить