5y+7(3-y)=3(5-2y)-6 7y-4(3y+5)=2-3(4y-9) помогите
Математика
5y+7(3-y)=3(5-2y)-6 7y-4(3y+5)=2-3(4y-9) помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5у+7(3-у)=3(5-2у)-6 5у+21-7у=15-6у-6 -2у+6у=15-6-21 4у=-12 у=-3 2) 7у-4(3у+5)=2-3(4у-9) 7у-12у-20=2-12у+27 -5у+12у=2+27+20 7у=49 у=7
Гость:
1) 5у+21-7у=15-6у-6 переносим неизвестные числа в левую часть, а все известные числа в правую часть. 5у-7у+6у=15-6-21 4у=-12 у=-12/4 у=-3 2) 7у-12у-20=2-12у+27 7у-12у+12у=2+27+20 7у=49 у=49/7 у=7
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