старинная задача. Персидский крестьянин завещал трём своим сыновьям 17 верблюдов.Первый сын должен был получить 1/2 всех верблюдов,второй сын 1/3,а третий сын 1/9.Братья долго спорили по этому поводу.А проходивший мимо Ходжа Н...

Математика

старинная задача. Персидский крестьянин завещал трём своим сыновьям 17 верблюдов.Первый сын должен был получить 1/2 всех верблюдов,второй сын 1/3,а третий сын 1/9.Братья долго спорили по этому поводу.А проходивший мимо Ходжа Насреддин рещил проблему,присоединив к их вербдам своего. При этом братья смогли разделить верблюдов так,как наказал отец,причём Ходжа Насреддин получил своего верблюда обратно. Подумайте,как это могло получиться???

Автор: Гость