старинная задача. Персидский крестьянин завещал трём своим сыновьям 17 верблюдов.Первый сын должен был получить 1/2 всех верблюдов,второй сын 1/3,а третий сын 1/9.Братья долго спорили по этому поводу.А проходивший мимо Ходжа Н...
Математика
старинная задача. Персидский крестьянин завещал трём своим сыновьям 17 верблюдов.Первый сын должен был получить 1/2 всех верблюдов,второй сын 1/3,а третий сын 1/9.Братья долго спорили по этому поводу.А проходивший мимо Ходжа Насреддин рещил проблему,присоединив к их вербдам своего. При этом братья смогли разделить верблюдов так,как наказал отец,причём Ходжа Насреддин получил своего верблюда обратно. Подумайте,как это могло получиться???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17+1=18 в-стало,когда ХН присоединил своего верблюда 18*1/2=9в получил 1 сын 18*1/3=6в -получил 2 сын 18*1/9=2в-получил 3 сын 9+6+2=17 верблюдов получилось так потому,что используется каждый раз 1 часть от всех верблюдов,а не от остатка 1*1*1=1, 18-1=17
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