цена пальто 17.000 тг. Зимой оно подорожало на 1/10 часть от первоночальной цены. Весной новая цена снизилась на 1/10часть. Какой стала цена пальто весной ...

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цена пальто 17.000 тг. Зимой оно подорожало на 1/10 часть от первоночальной цены. Весной новая цена снизилась на 1/10часть. Какой стала цена пальто весной

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