цена пальто 17.000 тг. Зимой оно подорожало на 1/10 часть от первоночальной цены. Весной новая цена снизилась на 1/10часть. Какой стала цена пальто весной                                                                         ...

Математика
цена пальто 17.000 тг. Зимой оно подорожало на 1/10 часть от первоночальной цены. Весной новая цена снизилась на 1/10часть. Какой стала цена пальто весной                                                                              
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17000*1/10=1700-подорожало 17000+1700=18700-стало стоить зимой 18700*1/10=1870тг-подешевело 18700-1870=16830тг-стало стоить весной 
Гость:
17000/10=1700 тг 17000+1700=18700тг - цена зимой 18700/10=1870тг 18700-1870=16830тг - цена весной
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