катеты прям. треуг. =40 и 42см.на сколько радиус описанной окружности больше радиуса вписанной?

Гость: Гость:

1) радиус описанной окружности определяется по формуле R=0,5√(a²+b²) тогда R=0,5√1600+ 1764)=0,5√ 3364= 0,5*2√841=√841=29 2) Радиус вписанной окружности определяется по формуле: r=√((p-a)(p-b)(p-c))/p), где p=0,5*(a+b+c) с=√(a²+b²)=√(1600+1764)=√3364=58 p=0,5((40+42+58)=70 тогда r=√((70-40)(70-42)(70-58))/70)=√((30*28*12)/70)=√144=12 тоесть радиус описанной окружности больше от вписанной на 29-12=17