На какую высоту поднимется вода в капилляре диаметром 1,0 мкм
Физика
На какую высоту поднимется вода в капилляре диаметром 1,0 мкм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
высота поднятия жидкости в капилляре равна: h=2s/(pgR) где: S-коэф-т поверхностного натяжения p-плотность жидкости g-ускорение свободного падения R-радиус капилляра тогда: R=2s/(pgh) = (2* 72*10^(-3)) / (10^3*10*10^(-6))= 144*10^5=1,44*10^7 (м)
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