в каких направлениях сместиться равновесие при повышении температуры в системах 2H2=O2- больше 2H2O? ДЕЛЬТА H=92,4КДЖ
Химия
в каких направлениях сместиться равновесие при повышении температуры в системах 2H2=O2- больше 2H2O? ДЕЛЬТА H=92,4КДЖ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Н2О=2Н2+О2 вместо= две стрелочки вправо-влево если дельта Н больше 0, реакция эндотермическая, при повышении тем. равновесие сместится вправо
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