Один из катетов прямоугольного треугольника на 3 см больше другого, а гипотенуза 15 см. Найдите катеты.

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а, b - катеты прямоугольного треугольника с - гипотенуза прямоугольного треугольника ------------------------------------------------------- а - ? см b - ?, на 3 cм > c=15 см Решение: [latex]b=a+3[/latex] по теореме Пифагора: [latex]a^{2}+b^{2}=c^{2}[/latex] подставляем все известные данные в формулу [latex]a^{2}+(a+3)^{2}=15^{2}[/latex] раскрываем скобки [latex]a^{2}+a^{2}+6a+9=225[/latex] перенесём всё в левую часть и приравняем уравнение к нулю, при этом не забываем сменить знак на противоположный [latex]a^{2}+a^{2}+6a+9-225=0[/latex] [latex](a^{2}+a^{2})+6a+(9-225)=0[/latex] [latex]2a^{2}+6a-216=0[/latex] [latex]2(a^{2}+3a-108)=0[/latex] [latex]a^{2}+3a-108=0[/latex] Квадратное уравнение имеет вид: [latex]ax^{2}+bx+c=0[/latex] Cчитаем дискриминант: [latex]D=b^{2}-4ac=3^{2}-4\cdot1\cdot(-108)=9+432=441[/latex] Дискриминант положительный [latex]\sqrt{D}=21[/latex] Уравнение имеет два различных корня: [latex]a_{1}=\frac{-3+21}{2\cdot1}=\frac{18}{2}=9[/latex] [latex]a_{2}=\frac{-3-21}{2\cdot1}=\frac{-24}{2}=-12[/latex] не удовлетворяет условию задачи, так как катет не может быть отрицательным, следовательно [latex]a=9[/latex] [latex]b=a+3=9+3=12[/latex] Ответ: 9 и 12 - катеты прямоугольного треугольника. Проверка: 9²+12²=15² 81+144=225 225=225