За первый месяц со склада было вывезено 4/7 хранившегося там запаса муки, а за второй - 15% оставшейся муки, после чего на складе осталось 76, 5 т. муки. Сколько всего муки было на складе первоночально?

Математика

За первый месяц со склада было вывезено 4/7 хранившегося там запаса муки, а за второй - 15% оставшейся муки, после чего на складе осталось 76, 5 т. муки. Сколько всего муки было на складе первоночально?

Автор: Гость