За первый месяц со склада было вывезено 4/7 хранившегося там запаса муки, а за второй - 15% оставшейся муки, после чего на складе осталось 76, 5 т. муки. Сколько всего муки было на складе первоночально?
Математика
За первый месяц со склада было вывезено 4/7 хранившегося там запаса муки, а за второй - 15% оставшейся муки, после чего на складе осталось 76, 5 т. муки. Сколько всего муки было на складе первоночально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примем первоначальный запас муки - Х, т 15%=15/100=3/20 тогда Х-(4/7)*Х-(3/20)*(Х-(4/7)*Х)=76,5 Х-4*Х/7-(3/20)*(3*Х/7)=76,5 3*Х/7-9*Х/140=76,5 (60*Х-9*Х)/140=76,5 51*Х=10710 Х=210 т Проверим: Было 210 т 1-й месяц вывезли 4/7, т.е. 210*(4/7)=120 т осталось 210-120=90 т 2-й месяц вывезли 15% оставшейся муки, т.е. 90*0,15=13,5 т осталось 90 - 13,5 = 76,5 т Ответ: на складе было первоначально 210 т муки
Гость:
76,5 - 85 х - 100 х=76,5*100/85=90т муки осталось после первого вывоза 1/4/7=3/7 3/7 - 90 1 - х х=1*90*7/3=210т муки было первоначально
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