Дано 4-х значное число. Определить, что больше само число или его перевёртыш.
Экономика
Дано 4-х значное число. Определить, что больше само число или его перевёртыш.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
var n,a:integer; begin readln(n); a:=(n mod 10)*1000+((n mod 100) div 10)*100 + ((n mod 1000) div 100)*10+ n div 1000; if n>a then writeln('число ', n, ' больше перевертыша ', a) else writeln('перевертыш ', a, ' больше числа ', n); end.
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