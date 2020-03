Дано 4-х значное число. Определить, что больше само число или его перевёртыш.

Гость: Гость:

var n,a:integer; begin readln(n); a:=(n mod 10)*1000+((n mod 100) div 10)*100 + ((n mod 1000) div 100)*10+ n div 1000; if n>a then writeln('число ', n, ' больше перевертыша ', a) else writeln('перевертыш ', a, ' больше числа ', n); end.