чем отличается труд механического,автоматизированный от ручного

География
чем отличается труд механического,автоматизированный от ручного
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
механический или автоматизированный  труд выполняет какая либо машина, механизм. ручной труд выполняет только человек. при помощи механического труда все делается быстрее и производительность труда возрастает! Но есть такие продукты, которые возможно делать только вручную  
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